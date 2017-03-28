نصح عضو هيئة التدريس بجامعة أكسفورد الألمانية، وأستاذ الغدد الصماء أشلي غروسمان، بفتح نافذة الغرفة ليلاً للسماح لنسمات الهواء الخفيفة بالدخول حينما يكون المناخ مُعتدلاً، لكونه يُسهم في منع إصابة الجسم بالسمنة وداء السكري.
وقال إن تعريض الجسم للبرودة ولو لبضع درجات أقل يُعدّ مفيداً للصحة، مشيراً إلى أن الأبحاث دعمت نظرية “احتفظ ببرودة جسدك” للتقليل من حالات الإصابة بالسكر والبدانة.
وذكر أن هناك أدلة مُشجعة نوعاً ما تشير إلى أن تخفيض درجة حرارة الجسم بضع درجات، بتعريضه لنسمات الهواء يُمكن أن يُحسن أو يقلّل من ارتفاع السكر بالدم”، لافتاً إلى أن الحياة في بيئة باردة مفيد في زيادة حساسية الأنسولين وتجنّب مرض السكري، داعياً إلى النوم جيداً ليلاً مع فتح النافذة لاستنشاق نسيم المساء.
وجاءت توصيات غروسمان بعد دراسة حديثة أجراها علماء ألمان وجدت صلةً بين ظاهرة الاحتباس الحراري ومرض السكري، نشرت عنها صحيفة “The Telegraph” تقريراً مفصلاً.وفق “تواصل”.
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