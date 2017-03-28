تتقلص مناعتنا بسبب إيقاع الحياة المضطرب، والعادات غير الصحية التي نتبعها يَوْمِيّاً؛ وبالتَّالي نُصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، حيث قدَّم موقع “everydayhealth”، مجموعة نصائح هامة لتقوية المناعة كالآتي:
1 – الحصول على ساعات نوم كافية، وإدارة الضغوطات؛ لأنها تضر المناعة، وتزيد من معدلات هرمون الكوليسترول.
2 – الابتعاد عن تدخين السجائر؛ لأنَّه يضعف المناعة، ويرفع معدلات الإصابة بالتهاب الشُّعَب الْهَوَائِيَّة والالتهاب الرئوي.
3 – تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب التي تدعمك غذائياً، وتمنح الجهاز المناعي كل ما يريده.
4 – تناول منتجات الحليب بشكل خاص؛ لأنها تحتوي على البروبيوتيك الذي يقلل الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والهضمي.
5 – تعرض لأشعة الشمس كل يوم من 10 لـ 15 دقيقة؛ لأنَّ ضوء الشمس يحفز بشرتك لإنتاج فيتامين د، وتناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين؛ لأن قلته تزيد خطر الإصابة بعدوى التنفس.
6 – الثوم، باعتباره المُدَعِّم الحقيقي للمناعة؛ فضفه لأطعمتك قدر المستطاع لصحة أفضل.
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