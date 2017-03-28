روى سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، كيفية خروجه مع الوفد الدبلوماسي السعودي من مدينة عدن، بعد بدء عملية عاصفة الحزم، شارحاً تفاصيل عملية إجلائه مع الوفد ووصولهم إلى المملكة.
وقال آل جابر في لقاء له مع قناة “الجزيرة”، إنه خرج حاملاً سلاحه بصفته مسؤولاً ورئيساً لبعثة الدبلوماسيين، وكان لابد من وجود قائد للمجموعة وتم اختياره لمعرفته بالطريق نوعاً ما ولعلمه ببعض أماكن الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وبهذه المعلومات المتوفرة لديه استطاعوا أن يبتعدوا عن بعض المناطق الحساسة.
وأضاف أنه كانت هناك جهود من أبطال القوات الخاصة السعودية لحماية الدبلوماسيين، وجهود من الملحق العسكري وبعض الزملاء الدبلوماسيين في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، وبهذا التفاعل الإيجابي من الجميع تمكنوا من الخروج سالمين.
وأكد السفير محمد آل جابر أن المملكة كان لديها خطة عسكرية منذ أشهر لإجلاء الدبلوماسيين من عدن في حال حدوث ما يتطلب ذلك، مشيراً إلى دور القوات الجوية والقوات البحرية في ذلك، مضيفاً أنه كانت هناك سفينتان إحداهما سفينة الدمام كانتا قريبتين جداً ومستعدتين لتنفيذ عملية عسكرية متكاملة في حالة وقوع هجوم عليهم.
وفق “أخبار 24”.
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