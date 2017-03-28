تبدأ شركات التأمين اعتباراً من مطلع أبريل المقبل في تطبيق خصم لحملة وثائق تأمين المركبات أصحاب السجل الخالي من المطالبات، يبدأ بـ15% لسنة واحدة ويصل لـ30% في 3 سنوات، بجانب خصم 10% مقابل الولاء للشركة.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن قطاع التأمين سعى الفترة الماضية لإيجاد آلية إلكترونية تمكّن الشركة من الدخول إلى سجل طالب التأمين، دون الحاجة لمطالبته بتقديم شهادة خلو من المطالبات من شركته السابقة، مضيفاً أن الشركات ستتواصل مع الجمهور لتوضيح المستجدات المتعلقة بالنظام الجديد.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد أصدرت تعليمات إلى شركات التأمين بتحفيز السائقين أصحاب السجلات الخالية من المطالبات بتقديم خصومات لهم، وذلك بهدف التقليل من الحوادث المرورية وحماية المؤمنين، وتشجيع المنافسة في قطاع التأمين لتقديم خدمات تأمينية أفضل.وفق “أخبار 24”.
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