شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن مساء أمس الإثنين بالعاصمة الأردنية عمّان، توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي البلدين، كما وُقعت بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين للأردن 12 اتفاقية بين شركات من القطاع الخاص في البلدين.
ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعت بين حكومتي البلدين، مشروعا مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والإسكان، ومشروع عقد البحث والتطوير في مشروع تعدين خدمات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، وتوقيع عقد تأسيس شركة استثمار سعودية أردنية للقيام باستثمارات في الأردن قد يصل حجمها إلى 3 مليارات دولار، بين صندوق الاستثمارات العامة والبنك الإسلامي الأردني.
كما وُقعت أمس بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين للأردن 12 اتفاقية بين شركات من القطاع الخاص في البلدين في مجالات تأهيل السيارات وتصنيع العدادات الذكية وملحقات شبكات الكهرباء الذكية، والأسمدة والبذور الزراعية، وتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك توقيع اتفاقية لإنشاء المباني الخضراء “المستدامة” في المملكة.وفق “أخبار 24”.
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