ذكرت مصادر أن قوات الدفاع الجوي اعترضت بنجاح 4 صورايخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”العربية” أن الصورايخ الأربعة التي أطلقتها المليشيات تم تدميرها في سماء مدينة أبها وخميس مشيط.
ذكرت مصادر أن قوات الدفاع الجوي اعترضت بنجاح 4 صورايخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”العربية” أن الصورايخ الأربعة التي أطلقتها المليشيات تم تدميرها في سماء مدينة أبها وخميس مشيط.
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