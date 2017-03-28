كشفت تحقيقات شرطة منطقة تبوك في واقعة إطلاق النار على مدير طب الأسنان بالمنطقة، الدكتور محمد الجماز عن تفاصيل جديدة في الحادثة وهوية الجاني.
وأوضحت أن الجاني هو شقيق موظف سابق كان يعمل تحت إدارة الجماز، مشيرة إلى أن له سابقة مماثلة حيث تم القبض عليه وتسليمه الجهات المختصة.
وقالت شرطة تبوك، إن الجاني ترصد للمجني عليه عند خروجه من مقر عمله وأطلق عليه الرصاص، ثم هرب إلى مزرعة والده للاختباء فيها بعيدا عن منطقة تبوك، إلا أن جهود إدارة التحريات والبحث تمكنت من تحديد هويته وضبطه.
وكان الدكتور الجماز تعرض الثلاثاء الماضي لإطلاق نار داخل سيارته، أسفر عن إصابته بثلاث رصاصات في فخذه وساقه، ونُقل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، حيث خضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاصات.وفق “أخبار 24”.
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