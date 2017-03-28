سلّط تقرير الضوء على سرعة تجاوب الجهات الحكومية مع بعض القضايا التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلها السريع لحلها لاسيما تلك التي لم يجد أصحابها حلاً سوى اللجوء للفضاء الاجتماعي لجذب الأنظار نحوهم.
ورصد التقرير وفقاً لـ “عين اليوم”، أبرز 8 قضايا أثارها مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت تجاوباً حكومياً سريعاً، كان من أبرزها قضايا التعنيف وتعديات رجال الأعمال.
قضية رحيل: أنشأ مغردون على موقع “تويتر” وسماً بعنوان “أنقذوا رحيل”، طالبوا فيه بإنقاذ فتاة معنفة منعها والدها من التعليم وتعرضت لعنف أسري، لتتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتوفر لها الحماية اللازمة.
طفل تبوك: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل من منطقة تبوك تعرض للتعنيف على يد عمه، وظهرت آثار الضرب على جسده، وعلى الفور أرسلت وزارة العمل وحدة حماية للطفل للوقوف على حالته.
الطفلة دارين: نشرت أم سورية مقطعاً لطفلتها التي أنجبتها من مواطن سعودي وهي تتعرض للتعنيف على يد والدها، مطالبة بالتدخل لإنقاذها وإعادتها إليها، خاصة أن والد طفلتها كان يرسل لها مقاطع الفيديو لتهديدها، قبل أن تتدخل الجهات المعنية لتوقف الأب وتسلم الطفلة لوالدتها.
تعديات رجال الأعمال: حرصت البلديات والأمانات بمختلف المناطق، على التجاوب مع بلاغات المواطنين ضد تعديات رجال الأعمال على الشوارع والممتلكات العامة؛ حيث كانت البلديات تسارع لإزالة تلك التعديات بعد رصدها من قِبل المواطنين.
فصل 50 سعودياً من فندق بمكة: تفاعلت وزارة العمل مع شكوى قدمها نحو 50 موظفاً سعودياً تعرضوا للفصل الجماعي من الفندق الذي يعملون فيه بمكة، واستدعت مدير الشركة التابعين لها وردت الاعتبار إليهم.
مواطن يوثق رفض مدير لبناني توظيفه بأحد مستشفيات الأحساء: رصد مواطن رفض مسؤول التوظيف اللبناني الجنسية توظيفه بأحد المستشفيات بمحافظة الأحساء؛ بحجة أنه لا يوجد وظائف في الوقت الحالي، لتتفاعل وزارة العمل مع المقطع وتغرم المستشفى بعد اكتشاف وجود مخالفات به.
بائعة الشاي بالمدينة: اضطرت الظروف امرأة من المدينة المنورة للعمل بائعة لشاي الجمر، لكن أمانة المدينة أزالت بسطها لتتفاعل معها هيئة السياحة وتخصص لها ركناً دائماً للبيع في القرية التراثية.
أسلاك الضغط العالي داخل عمارة سكنية: رصد مواطن تعدي أحد المواطنين بمحايل عسير على أسلاك الضغط العالي؛ حيث أقام بناية سكنية مرت الأسلاك بداخلها وخرجت من الجهة الأخرى، واتضح أن شركة الكهرباء تأخرت في إزالة أعمدة الضغط رغم مطالبات المواطن، وتم تغريم صاحب البناية وإدانة مصور الفيديو قبل أن يعفو عنه أمير منطقة عسير.
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