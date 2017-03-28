قضت المحكمة الجزائية بجدة بسجن مواطن لمدة عام و5 أشهر، ودفع غرامة مالية، وذلك لانتحاله شخصية راقٍ شرعي دون أن يكون لديه شهادة علمية أو خبرة في ذلك.
وأوضحت مصادر بحسب صحيفة “الوطن” أن الراقي المحتال تم تحويله للمحكمة بعد أن تلقت الجهات المختصة عدة بلاغات من مواطنين بشأن شخص يعلن في الصحف مدعياً العلاج بالرقية الشرعية بهدف جمع الأموال من المرضى.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن الجهات المختصة تعمل حالياً على رصد عدد الرقاة الشرعيين في المدن، والذين يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 300 راقٍ، وذلك قبل إطلاق نظام خاص بآلية عملهم وإعطائهم تراخيص رسمية تمكنهم من ممارسة ذلك.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج