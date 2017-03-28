رد الشاب السعودي ناصر المزيعل، الطالب الجامعي والذي يعمل خبازاً في أحد الأفران، على مَن انتقدوه بسبب عمله، معتبرين أنه لا يليق بالسعودي العمل اليدوي؛ حيث شدد على أن العمل ليس عيباً ولابد من تغيير نظرة المجتمع القاصرة.
ولفت المزيعل وفقاً لـ “العربية نت”، إلى أن العمل ليس عيباً وإنما العيب هو المكوث في البيت بلا عمل، وأن يبقى الإنسان محتاجاً أو عالة على الآخرين، داعياً المجتمع إلى دعم الشباب العاملين في المجالات اليدوية.
وأوضح أن عدداً من أصدقائه أيدوا ما قام به وشجعوه على ذلك، فيما انتقد آخرون تصرفه؛ بحجة أن هذه الأعمال لا تليق به كونه سعودياً، لكنه عبّر عن رفضه لهذه الفكرة، معتبراً كسب الرزق والعيش لا يعرفان عملاً معيناً وأن العمل ليس عيباً ما دام شريفاً.
وعن تأثير عمله على دراسته، بيّن المزيعل أنه يوزع ساعات عمله في الأوقات التي لا توجد بها محاضرات جامعية، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان سيستمر في عمله بعد التخرج أم لا.
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