أظهر مقطع فيديو لحظة هروب مقيم من مفتش مكتب العمل، بعدما وجده داخل أحد محلات الجوالات بسوق قيل إنه في شارع فلسطين بجدة، وسأله عن إثباته، وتسبب بإصابة المفتش بجرح في يده أثناء محاولته منعه من الفرار.
وبيّن الفيديو مفتش مكتب العمل وهو يقف أمام مقيم يعمل بأحد محلات الجوالات بالمخالفة لقرار وزارة العمل، وطلب منه إثباته، ليتظاهر المقيم بالحديث في جواله قبل أن يدفع المفتش ويهرب خارج المحل، فيما حاول المفتش الإمساك به لكنه فشل وتعرض للإصابة بجرح في يده.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن المقيم الذي ظهر في الفيديو من الجنسية المصرية وهرب إلى خارج المملكة بعد تلك الحادثة، مبينة أن المفتش تم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج، حيث أظهر الفيديو علاجه بخياطة الجزء المجروح من يده.
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