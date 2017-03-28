اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صحة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي، الذي امتثل للشفاء بعد معاناته من مرض السرطان واستئصاله لورم في حنجرته، وذلك خلال الاستقبال الذي أقامه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأوضحت مصادر بحسب “عكاظ” أن السيلاوي الذي كان يعمل مراسلاً لقناة “العربية” وكذلك مديراً لمكتب “الإم بي سي” في الأردن، أصيب قبل سنوات بمرض السرطان؛ حيث ظهر ورم سرطاني في حنجرته، وتم استئصاله خلال عملية جراحية أجراها في كندا.
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