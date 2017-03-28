وجهت إمارة منطقة عسير بإزالة جراكل المياه التي علقت لإنارة ممشى بمدينة أبها، ضمن مبادرة من مجموعة “ملهمتي” تهدف للتوعية بإعادة تدوير المخلفات، وذلك بعد موجة من الانتقادات والسخرية من مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا ذلك تشويها للمدينة.
وباشر عدد من الجهات عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات إمارة المنطقة، فيما عبر صاحب الفكرة الفنان التشكيلي محمد اليوسي عن حزنه لإزالة الجراكل، مبينا أنه كان يتمنى عدم الحكم على المشروع قبل الانتهاء منه، خاصة أن فكرته كانت توعوية وتخدم البيئة.
وفي الوقت الذي انتقد فيه المغردون المشروع متهمين أمانة عسير بتشويه المدينة، رغم إعلانها أنه أمر مؤقت، أنشأ آخرون وسما بعنوان “شكرا محمد اليوسي” قدموا من خلاله شكرهم للفنان الشاب، مثمنين فكرته وهدفه التوعوي، مبينين أنهم كانوا يتمنون دعم الفكرة وليس الوقوف ضدها.وفق “أخبار 24”.
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