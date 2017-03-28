أقامت ثانوية الملك فهد بالخرج حفلا لتكريم المعلمين المتميزين والطلبة المتفوقين بحضور مساعد مدير التعليم الاستاذ خالد بن عبدالله الحربي ورئيس الاشراف الاستاذ صالح الحديثي والدكتور حمدان الحارثي والاستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي .
بدأ الحفل الخطابي بالقران الكريم ثم كلمة القائد الاستاذ عبدالله خلف الشهراني ثم بكلمة الطلاب ثم وزعت الدوع التذكارية والشهادات على المعلمين والطلاب المتميزين .
ثم حان موعد التكريم فكرم جميع المعلمين تم الطلاب المتفوقين ، وفي الختام التقطت الصور التذكارية .
شكر مدير المدرسة كافة الراعاة وهم :
فوال القرية
ايطالبانو
جباتي القرية
مستوصف التعاون
مستوصف القناص
رشة حلا
صالة الطفيل
الفارس للحاسب الألي
زاد للعضويات
مميز للعطور الرعاة
التعليقات 1
فارس
28/03/2017 في 1:21 م[3] رابط التعليق
وين الصور الباقيه
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