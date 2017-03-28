توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة ربيعية ممطرة ينتج عنها هطول أمطار رعدية تُصحب برياح سطحية نشطة تبدأ من مساء اليوم الاثنين وحتى الأحد المقبل على مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن الحالة الربيعية ستمتد إلى مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها، حفرالباطن، والقيصومة، والخفجي، لتمتد إلى منطقة الرياض.
وأبانت الهيئة أنه سيستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير، وجازان، ونجران، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، محذرةً من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية.وفق “أخبار 24”.
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