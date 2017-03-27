فتحت شرطة محافظة الرس تحقيقًا بعد العثور على جثة مواطنة، في منطقة زراعية شمال المحافظة، حيث كانت قد تلقت بلاغًا عن تغيبها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن شرطة محافظة الرس تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأحد، عن تغيب مواطنة تبلغ من العمر ٤٥ سنة، أثناء تواجدها برفقة زوجها.
وأضاف أنه بإجراء التحريات اللازمة من قبل فرق البحث والتحري، تم العثور عليها صباح اليوم في منطقة زراعية شمال المحافظة وقد فارقت الحياة متأثرةً بما لحق بها من إصابات.
كما فتحت الشرطة تحقيقًا مع المتهم، وهو مواطن، يبلغ من العمر ٥٥ عامًا، للتعرف على ما حدث، وأقر عند سماع أقواله بما بدر منه تجاه المجني عليها، ليجري إيداعه التوقيف وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تشير الدلائل الأولية إلى أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية.وفق “أخبار 24”.
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