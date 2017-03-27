عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثلاثة مشروعات دواجن لاحم بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية احتواء منتجاتها على معدلات مرتفعة من المضادات الحيوية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن الشركات الثلاث خالفت الأنظمة المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية، وتم تغريم كل منها مبلغ 300 ألف ريال.
وأضافت أن العقوبة المنفذة بحق الشركات الثلاث تأتي تنفيذاً لنظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية التي تنص على مسؤولية الوزارة عن سلامة المنتجات الحيوانية المحلية، وخلوها من بقايا الأدوية والمضادات الحيوية، لتأثير ذلك على تقليل معدلات تطور الجراثيم المقاومة للمضادات الميكروبية.
وطالبت الوزارة شركات المنتجات الحيوانية بالالتزام بفترة التحريم الدوائي في منتجاتها الحيوانية، وبينت أن العقوبات بحق هذه المخالفات قد تصل إلى مليون ريال إضافة إلى السجن والتشهير.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج