حددت المحكمة المتخصصة في القضايا العمالية الأحد المقبل، للفصل في قضية زهراء البركاتي، الفتاة التي بُترت ذراعها بسبب تعنت مشرفتها بأحد المصانع.
جاء ذلك بعد أن قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، إن الوزير وجه بتكليف فريق لتقصي حقائق الواقعة وزيارة المصنع والوقوف على حالة زهراء، وإعادة فتح ملف القضية لمعالجته.
وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجدة، محمد اللحياني، وفقا لـ”المدينة” أن تصريحا بكل تفاصيل القضية سيصدر بعد انتهاء اللجنة من عملها.
من جانبها أعربت زهراء عن شكرها وزارة العمل لتجاوبها، لكنها انتقدت عدم تجاوب التأمينات معها.
وقالت: “إن قضية علاجي في الخارج وتعويضي هي من اختصاص التأمينات الاجتماعية، لكنها قامت قبل ذلك بتشكيل لجنة وقررت علاجي في التخصصي بالرياض والاكتفاء بإعطائي طرف زينة، وهو ما أرفضه”.
وأشارت إلى أن أحد مسؤولي لجنة التأمينات رد عليها عند سؤاله عن فائدة “طرف الزينة”، بالقول: “عشان شكلك لمن تلبسي العباءة”، الأمر الذي اعترضت عليه.
من جهة أخرى، تفاعلت زميلات زهراء بالعمل مع قضيتها، حيث تركن العمل بسبب الحقوق المهدرة، وعدم وجود وسائل للسلامة والأمان.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج