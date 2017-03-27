وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل، إلى العاصمة الأردنية عمّان، مترئساً وفد المملكة إلى القمة العربية الثامنة والعشرين، التي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين لدى وصوله مطار ماركا بعمّان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، بالإضافة إلى لفيف من القادة المدنيين والعسكريين الأردنيين، وأعضاء السفارة السعودية بالأردن.
يشار إلى أن زيارة خادم الحرمين للأردن تأتي تلبية للدعوة من الملك عبدالله الثاني، ومن المقرر أن تبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافةً إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.
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