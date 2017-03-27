قال نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله الحويفي، إن حملة “وطن بلا مخالف” التي تم الإعلان عنها مؤخراً تعفي المخالفين المبادرين بمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”.
وأوضح أن الحملة تتيح الفرصة للوافدين المخالفين لمغادرة البلاد مع إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مضيفاً أنه بإمكان المخالف الذي يغادر قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً العودة للمملكة مرة أخرى بالطرق النظامية.
وحث الحويفي المخالفين للإسراع بإنهاء إجراءات مغادرتهم عبر المنافذ المحددة لكل فئة، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم إيقاف جميع سجلات المخالفين الذين لم يغادروا وتطبيق جميع العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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