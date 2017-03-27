نجحت شرطة الرياض في الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من أربعة مواطنين تنكروا بزي باكستاني، لتورطهم في جريمة سرقة خزن حديدية تحتوي على مبالغ مالية كبيرة من داخل شركات تجارية شرق العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه فور تلقي الجهات الأمنية عددا من البلاغات عن وقوع جرائم سرقة الخزن الحديدية، تم تشكيل فريق عمل، ووضع خطط لحل لغز الجريمة، حيث تبين وقوف عصابة من أربعة سعوديين في العقدين الثاني والثالث من العمر وراءها.
وأوضح أنه بتفتيش الجناة عثر بحوزتهم على مناشير لقطع الحديد وقفازات وزي باكستاني، وبالتحقق من هويتهم تبين أن أحدهم من أرباب السوابق وصادر بحقه تعميم قبض من جهات أمنية في قضايا مشابهة.
وأكد أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتسليمهم للمركز المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج