وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم بقصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للملكية الفكرية” لتولى أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.
وأقر المجلس تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وتعيين محافظ للهيئة بقرار من مجلس الإدارة.
كما وافق المجلس على تعديل اسم برنامج “قوام” الخاص برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ليصبح “البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية “اتزان”.
يذكر أن برنامج “قوام” من أحد البرامج الواردة ضمن رؤية المملكة 2030، وقد استلهم اسمه من الآية الكريمة: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً)، وهو يهدف للمحافظة على استدامة الموارد والأصول والموجودات، ونشر كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات.وفق “أخبار 24”.
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