غادر والد الطفل الرضيع جسار الذي قرر الأطباء بالمملكة بتر يده، إلى أحد المستشفيات المتقدمة بألمانيا على حسابه الخاص وذلك بحثا عن بريق أمل لعلاجه.
ورفض الوالد توصية الأطباء بالمستشفى العسكري بجدة بتر يد ابنه من المفصل، بعد خطأ طبي تعرض له، وقرر إخراجه على مسؤوليته الشخصية للعلاج بالخارج، بعد أن أرسل تقاريره الطبية إلى ألمانيا وجاء الرد عليه بوجود أمل في علاج يده، حيث باع كل ما يملك للسفر.
وتعود تفاصيل مأساة الطفل الرضيع جسار والبالغ (9 أشهر)، إلى دخوله أحد مستشفيات مكة للعلاج من سخونة أصابته، لكنه تعرض لخطأ طبي بعد أن تم حقنه في شريان اليد وليس الوريد، ما تسبب في عطب بيده، وبدأت تأخذ اللون الأسود، ما جعل الأطباء يطالبون ببترها.
وأعرب والده الذي كان مرابطاً على الحد الجنوبي وقتها، عن أسفه لموقف وزارة الصحة، الذي قال إنها تجاهلت نداءاته بضرورة التوجيه بعلاج الطفل بالخارج، واكتفائها ببيان وصفه بالـ”هزيل”، مؤكداً أنه سيتابع القضية حتى تتم معاقبة المتسبب في الحال التي وصل إليها طفله.
وفق “أخبار 24”.
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