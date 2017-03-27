أجرى لاعبو الفريق الكروي الاول بنادي الاتحاد، الحارس فواز القرني ولاعب الوسط جمال باجندوح والمحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا والدولي الكويتي فهد الانصاري والمدافع ماجد الخيبري والقائد عدنان فلاته وعبدالعزيز العرياني والحارس الثالث العمري كشوفات طبية لمنتصف الموسم تحت اشراف الشريك الطبي للنادي “بوبا العربية”.
ونشر الشريك الطبي لنادي الاتحاد عبر الشبكة التواصل الاجتماعي تويتر تغريده جاء نصها : استناداً إلى خبراتنا العالمية، انطلقت اليوم فحوصات منتصف الموسم الطبية للاعبي الاتحاد تحت إشرافنا، مرفقة بصور الرباعي الاتحادي.
وأنهى بوبا تغريداته قائلا : أتممنا الإشراف على فحوصات منتصف الموسم الطبية للاعبي الاتحاد استناداً على أعلى المعايير العالمية.وفق “النادى”.
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