تمنى رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن أن يكون هناك 100 رجل بقيمة نائب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بعد الجهود التي بذلها أثناء مرافقته لباعشن إلى سويسرا من أجل النظر في القضايا المتعلقة بالنادي في محاكم الاتحاد الدولي ” فيفا”.
وأوضح باعشن أن أسباب تأخر النادي في تقديم الاستئناف ضد قرار ” فيفا ” بمنع الفريق من تسجيل المحترفين, هو اتفاقهم مع محامي جديد سيتولى إدارة القضايا المتعلقة بالنادي وجاري تسليمه كافة الأوراق التي تخصها.
وعن ماتم تداوله في الأيام الماضية عن أن نادي الاتحاد مهدد بالهبوط بعد تراكم الكثير من القضايا عليه في الاتحاد الدولي طمأن رئيس الاتحاد جماهير ناديه على عدم صحة هذه الأنباء وكانت رحلتهم إلى سويسرا من أجل تحسين صورة النادي لدى الاتحاد الدولي وهو ماتم.
وفي مايخص حظوظ النادي في المنافسة على البطولات أصر باعشن على حظوظ نادي الاتحاد في المنافسة على الدوري وأكد أنهم سينافسون إلى أخر جولة.
وكان رئيس الاتحاد قد وصل صباح اليوم إلى جدة قادماً من سويسرا و برفقته محامي النادي ماهر عبدالفتاح.وفق “عين اليوم”.
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