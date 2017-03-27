نشبت أزمة حادة داخل جدران النادي الأهلي المصري كان بطلها أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الكرة بالنادي ومنتخب مصر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.
تأتي هذه الأزمة على خلفية رغبة فتحي في الرحيل عن النادي بعدما تلقى عرضًا من نادي الأهلي السعودي بقيمة 700 ألف دولار أمريكي، إلا أن عبدالحفيظ خرج لوسائل الإعلام المصرية ليصرح بأن كل العروض التي تلقاها الأهلي مؤخرًا لشراء لاعبين كانت وهمية.
من جانبه، رد فتحي بقوة على سيد الحفيظ قائلا في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، إن عرض الأهلي السعودي هو عرض حقيقي وليس وهميًّا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن النادي السعودي حدد المقابل المادي الذي سيدفعه مقابل موافقة الأهلي المصري على التخلي عنه لمدة ستة أشهر فقط، وهو 700 ألف دولار.
وأشار الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر إلى أن أحمد المرزوقي -رئيس النادي الأهلي- أجرى اتصالا بسيد عبدالحفيظ ليتحدث معه في أمر الصفقة.وفق “عاجل”.
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