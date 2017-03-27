أكدت مصادر مطلعة من داخل نادي الهلال إلى أن الإدارة التي يترأسها الأمير نواف بن سعد ستمنح الحارس خالد شراحيلي لاعب الفريق المعار أخيرا للرائد حتى نهاية الموسم، فرصة أخيرة لينضم للمعسكر الإعدادي السنوي تأهبا للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد نهاية ظرفه الراهن الذي يعتبر جزءا من عام صعب يمر به في تاريخه بين الخشبات الثلاث.
وتعرض شراحيلي الحارس الدولي السابق لقطع في الرباط الأمامي للركبة في مواجهة الرائد والنصر 0/1 ضمن الجولة الـ21 من دوري جميل للمحترفين.
وتشرف إدارة نادي الهلال إلى جانب الراعي الطبي والجزائري أعمر مهدان طبيب الفريق، على الحالة الصحية لشراحيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث سيخضع للبرنامج العلاجي والتأهيلي في النادي الصحي بالهلال بعد إنهاء إعارته للرائد التي كان من المفترض أن تمتد حتى نهاية الموسم الحالي. وكان شراحيلي قد تم استبعاده خلال الموسمين الماضي والحالي عن الفريق بسبب قرارات انضباطية متراكمة بعد عدة مخالفات سجلت على اللاعب. وفق “الاقتصادية”.
من جانب آخر، يعاود الفريق تدريباته اليوم بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة ليوم واحد عقب نهاية معسكر أبوظبي الذي تخللته مباراة ودية أمام بني ياس تفوّق فيها الضيوف 2/3، في إطار التحضيرات لنزال الديربي المرتقب أمام النصر السبت المقبل على أرضية ستاد الملك فهد ضمن مرحلة الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج