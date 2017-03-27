يعقد رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن اجتماعه الأخير مع الممولين الذين تعهدوا بتقديم مبلغ 70 مليون ريال لإنهاء القضايا العاجلة للنادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن تسترجع أموالهم من عوائد الرعاة بدون فوائد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الاجتماع الذي سيعقد خلال اليومين القادمين يتضمن إعداد تعهد يتم تقديمه لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد من قبل الممولين يحوي الالتزام بتقديم المبلغ، وتعهد آخر من إدارة النادي باسترجاع المبالغ بدون فوائد من عوائد النادي، كما اشترط الممولون التمديد لإدارة حاتم باعشن لموسم آخر، وتمت استشارة عضوي الشرف الأمير طلال بن منصور والفريق أسعد عبدالكريم حيث باركا الفكرة.
على الصعيد الميداني ينتظر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم التشيلي خوزيه باندو عودة الثنائي الدولي التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم «كهربا» إلى جانب جاهزية الثلاثي المصاب عدنان فلاتة وكارلوس فيلانويفا وأحمد عسيري لبدء الاستعداد الفعلي لمواجهة النصر ضمن الجولة الـ 22 لدوري جميل للمحترفين 7 أبريل المقبل، وركز باندو على تجهيز عمار النجار ليحل بديلا لفهد المولد الغائب بسبب الإصابة.
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