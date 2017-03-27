علمت مصادر أن لاعب خط الوسط في النصر ابراهيم غالب سيضطر لاجراء عملية لتنظيف الركبة فور الانتهاء من المشاركة مع فريقه في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد ان لازم العيادة الطبية طيلة الايام الماضية، وأكد الجهاز الطبي امكانية مشاركة غالب في المباريات المقبلة مع تكثيفه للعلاج الطبيعي بشكل يومي وان عملية تنظيف الركبة تستدعي للراحة لفترة لاتقل عن ثلاثة اسابيع.
من جهة اخرى يحدد الجهاز الطبي اليوم الاثنين مدى مشاركة لاعب خط الوسط الكرواتي ايفان توميساك من عدمها في مباراة الهلال يوم السبت المقبل ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تواجده في العيادة الطبية طيلة الخمسة ايام الماضية لشعوره بآلام في الركبة والعضلة الخلفية.
وفي شأن آخر يعاود الفريق اليوم الاثنين تدريباته بعد تمتعهم بالراحة أمس، وقررت الادارة النصراوية بالاتفاق مع الجهاز الفني اغلاق التدريبات لحين موعد مواجهة الهلال.وفق “الرياض”.
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