قامت أكاديمية الطفيل بتقديم محاضرة في مدرسة (حسان بن ثابت الابتدائية) ، وكرست جهودها في رفع مستوى ثقافة الغذاء والرياضة وأثرها على صحة الإنسان .
ويأتي ذلك إيمانا من الاكاديمية بأن أبناء الوطن هم لبنة الأساس لكل المجتمعات ، وأبناء وطننا أمانة ، وأجسامهم قليلة المناعة ، وجهله بالمشكلة هي المشكلة عينها ، ووعيه الصحي والرياضي مطلب أساسي للوالدين والمجتمع .
ومن هنا نقول لأكاديمية الطفيل الرياضية شكرا على برنامجكم التوعوي (صحتي ؛ غذاء ورياضة) وهو برنامج خدمي مجتمعي ومبررهم أنهم رأوا زيادة في الوزن الطبيعي عند البراعم والناشئين ، ونقص في اللياقه البدنية والمرونة الجسدية ، وزيادة خمول وكسل عند البعض ، والانطواء . وهي مشكلة سببه البيت في تجاهله للغذاء الصحي وتركه يقبل على الوجبات السريعة والحلويات الأصباغ التي تحتوي عليها والسكريات والبطاطا الغير صحية إلخ بسبب إسكاته مؤقتا عند إلحاح الابن على والديه .
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