عاقبت محكمة أبوظبي أحد الشباب الإماراتيين كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس “التفحيط” وتسبب في حادث، بأداء “خدمة مجتمعية” بتنظيف الطرق والميادين العامة لمدة ثلاثة أشهر.
وتضمن قرار الحكم تغريم الشاب 7 آلاف درهم، وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر بسبب قيادة مركبة دون لوحة، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم توقفه بعد تسببه في الحادث.
وكان الشاب قد قام بتأدية استعراضات خطيرة بالسيارة في إحدى الساحات، ودون مراعاة للأحوال الجوية الماطرة، حيث انزلقت السيارة واصطدمت بأحد الأرصفة، وكادت تصدم عدداً من الأشخاص كانوا في الموقع.
يذكر أن السلطات القضائية بأبوظبي أدرجت عقوبة الخدمة المجتمعية ضمن القانون لسنة 2016، لتكون عقوبة بديلة عن الحبس في أحكام الجنح التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن 6 أشهر أو الغرامة.
وفق “أخبار 24”.
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