رحبت شركة نسما للطيران بتوظيف المرأة على وظيفة “كابتن” أو “مساعد طيار” على طائراتها، شريطة سماح هيئة الطيران المدني بقيادتها.
وقالت مدير العلاقات العامة بالشركة رغدة السليماني، وفقا لـ”عكاظ”، إن الشركة لا ترفض توظيف المرأة بتلك الوظائف طالما أنها تحمل الشهادات والرخص المؤهلة لها، مشددة على ضرورة اتباع خطوات ما بعد نيل الرخصة، وهي الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للطيران المدني للعمل بالقيادة في الأجواء.
وأشارت إلى أنه إذا تم السماح للمرأة ستكون نقلة نوعية في مجال الطيران بالمملكة، لافتة إلى أن حصول سعوديات كهنادي هندي وياسمين ميمني على رخصة الطيران التجاري بالسعودية هو “مؤشر إيجابي”.
وكانت شركة “نسما للطيران” قد نفت أول أمس صحة ما تردد عن تعيين الشركة سيدة أوروبية في وظيفة مساعد طيار لديها، موضحةً أن السيدة تعمل ضمن الطاقم المشغل لطائرات تستأجرها الشركة.
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