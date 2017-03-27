أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق الإجراءات النظامية.
وقال طارق بن عبد الرحمن السدحان مدير عام الهيئة، إن التاريخ المحدد للتطبيق سيعلن فور اكتمال الإجراءات النظامية.
وجاء بيان الهيئة ردا على ما ذكرته مصادر صحفية حول وجود توقعات بتأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية، نظراً لحاجة النظام إلى وقت أطول؛ بسبب طبيعة الإجراءات الاعتيادية المتبعة.
وكان مدير ضريبة السلع الانتقائية بالهيئة خلاد خريص، صرح قبل أيام أن تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، سيبدأ بعد نحو شهرين، لافتا إلى أنه ستتم إضافة الضريبة على السلع المستوردة أو المنتجة بالمملكة.
وأوضح خريص أن الضريبة الانتقائية ستطبق حالياً بنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، متوقعاً أن يتم تحصيل نحو 8 مليارات ريال سنوياً.وفق “أخبار 24”.
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