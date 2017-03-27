كشف الطفل يوسف الزهراني، الذي تمكن من إنقاذ عائلة بحي الندي بالدمام من حريق اندلع بمنزلهم قبل أيام، تفاصيل جديدة عن الواقعة، فيما قال والده إنه تلقى اتصالين هاتفيين من إمارة المنطقة الشرقية والدفاع المدني لتكريم ابنه على موقفه البطولي.
وقال الطفل يوسف ابن الـ11 ربيعاً، إنه كان يجلس مع والده بالمنزل، وتسللت إليهم رائحة الدخان، فخرج لتقصي الأمر، فوجد النيران مشتعلة بشقة جيرانهم والصراخ يخرج من داخل الشقة، التي تسكن بها أم وثلاث بنات، فبادر سريعاً بإخرج البنات الصغيرات، ثم قام بمساعدة الأم حتى خرجت من المنزل.
وأوضح يوسف بحسب “عكاظ”، أنه تعلم كيف يتصرف في حال اندلع حريق من خلال ما درسه في مادتي لغتي والعلوم بالمدرسة، حيث يدرس بالصف الخامس الابتدائي.
من جانبه، قال والد يوسف إنه خرج وراء ابنه بعدما تأخر، فوجده بالشقة المجاورة، حيث اندلع الحريق ووجده يمسك بأيدي أفراد العائلة مهرولاً بهم إلى خارج المنزل، مضيفاً أنه بدوره وجد هاتف أحد أفراد الأسرة داخل البيت، فبادر بالاتصال بفرق الدفاع المدني، التي حضرت على الفور وتمكنت من إخماد الحريق.
وأشار الوالد إلى أنه تلقى اتصالين هاتفيين من إمارة المنطقة الشرقية ومديرية الدفاع المدني بالشرقية؛ لتكريم ابنه على موقفه البطولي.
بدوره، أبان المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع إثر سقوط جمر من مبخرة على السجاد ومن ثم تصاعدت ألسنة اللهب إلى الستائر وبدأت في التهام المنزل في غفلة من سكانه، معرباً عن شكره للطفل يوسف على موقفه البطولي.
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