ترأس مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار يوم الخميس الموافق 24 / 6 / 1438 هـ اجتماع لجنة القيادة المدرسية الأول وذلك في قاعة الوزارة بالإدارة ..
بحضور جميع أعضاء اللجنة ، حيث نوقش في الاجتماع بعض المواضيع الطارئة وأهمية تطبيقها في الميدان التربوي ، واستعراض مهام اللجنة حسب القرار الوزاري وما فيه من مواد وتنظيمات ، ثم كلمة رئيس اللجنة مدير التعليم والتي أكد فيها على أهمية القيام بالدور الأساسي للجنة والذي يهدف إلى تطوير القيادات المدرسية..
وبعد ذلك تمت مناقشة ما ورد في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع حيث اتخذت فيه العديد من القرارات والخاصة بتطوير أعمال القيادات المدرسية والتي تخدم الميدان التربوي.
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