نفذت إدارة التعليم بالخرج ممثلةً بقسم الإشراف التربوي ( شعبة الرياضيات ) دورة المحسوسات اليدوية لمعلمات المرحلة الإبتدائية لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22/ 6/ 1438 هـ بمركز التدريب التربوي.
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إقامة دورة المحسوسات اليدوية بتعليم الخرج
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