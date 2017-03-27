أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ عدة قرارات إدارية تقضي بتكليف قيادات بلدية عليا في ديوان الوزارة.
وشملت القرارات تكليف إبراهيم بن محمد الجهيمي وكيلا للشؤون البلدية بالوزارة خلفا ليوسف بن صالح السيف الذي انتهت فتره خدمته، وتكليف المهندس عبدالرحمن بن محمد المفرج وكيلا لتصنيف المقاولين خلفا للمهندس عبدالله المطيري الذي انتهت فتره خدمته، وتكليف بريك بن عبدالله القرني أمينا عاما للمجالس البلدية خلفا للمهندس جديع بن نهار القحطاني الذي انتهت فتره خدمته.
كما تضمنت القرارات تكليف شباب بن ناصر بن عليان السبيعي مديرا عاما للإدارة القانونية.
كما أصدر الوزير قرارا بتكليف المهندس محمد بن مبارك الدوسري أمينا لمنطقة القصيم خلفا للمهندس صالح الأحمد الذي أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه، وتكليف المهندس محمد بن هميل السبيعي أمينا لمحافظة الطائف خلفا للمهندس محمد المخرج الذي انتهت فتره خدمته.
ويأتي صدور هذه القرارات بهدف إثراء العمل البلدي والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.
من جانبهم أعرب المكلفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.
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