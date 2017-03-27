أَحْيَانَاً يكون الحصول على نوم هانئ وكافٍ خلال ساعات الليل أمر صعب المنال، ولكن يمكن بشكل عام تحسين جودة النوم من خلال اتباع بعض الخطوات والنصائح الطبية.
وفي هذا الصدد، أورد الدكتور دانيل بارون، اختصاصي مشاكل النوم في المستشفى المشيخي بمدينة نيويورك الأمريكية مجموعة نصائح صحية؛ للحصول على ساعات نوم أكثر بشكل صحي، ومنها:
1 – مواعيد النوم: تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يَوْمِيّاً، والالتزام بها حتى في أيام العطل والإجازات؛ وَذَلِكَ لِأن تغيير أوقات النوم والاستيقاظ بين أيام العمل وأيام الإجازة قد يُفسد هذا الروتين، ويُسبب الشعور بالنعاس مع بداية أسبوع العمل.
2 – تجنب المُنَبِّهَات: تجنب تناول القهوة في ساعات الظهيرة المتأخرة أو المساء، واستبدال المشروبات الحاوية على الكافيين بمشروبات صحية غير حاوية عليه، كما أنه من الضروري اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
3 – ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة، واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف، وفقير بالدهون المشبعة والسُّكَّرِيّات المضافة، قد يُحسن من جودة النوم، ومن الصحة العامة وجودة الحياة”.
4 – تجنب الكمبيوتر والهاتف: تجنب مشاهدة الشاشات الإلكترونية بمختلف أنواعها قبل النوم بثلاثين دقيقة، حيث إن الضوء المنبعث من هذه الأجهزة قد يحفز الدماغ، كما لو كان الوقت نَهَارَاً، وقد يجعل الاستغراق في النوم مُهِمَّة أكثر صعوبة، وفي حال الرغبة بأخذ قيلولة بعد الظهيرة، فالأفضل ألا تتجاوز 20 – 30 دقيقة يَوْمِيّاً.وفق “تواصل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج