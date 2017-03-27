كشفت مصادر أن المبالغ التي سطا عليها مسلحون أمس “الأحد” من سيارة نقل أموال بحي الرائد بالرياض، تقدر بنحو 2.4 مليون ريال.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب الجناة وعددهم ثلاثة، وكانوا يحملون سلاح “كلاشنكوف” ومسدساً، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن أجهزة الأمن حصلت على نسخ من تسجيلات كاميرات المراقبة حول موقع الجريمة.
وأبانت أن الجناة نفذوا جريمتهم وقت صلاة الظهر، وقاموا بإطلاق النار على موظفي نقل الأموال، فأصابوا الأول بخمس طلقات في البطن، والثاني بطلقتين في الساقين، فيما تعرض الموظف الثالث بطلقة في القدم.
وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أوضح أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات الضبط الجنائي، والبحث عن الأشخاص المتورطين في الحادثة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
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