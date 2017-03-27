كشف تركي حميدان التركي، نجل السجين السعودي بالولايات المتحدة حميدان التركي، أن حياة والده المودع بالسجن الفيدرالي في خطر؛ حيث إنه تعرض لمحاولة الاغتيال 4 مرات داخل السجن، مطالباً بوجود ضغط سياسي للإفراج عنه أو إعادته لسجن الولاية على الأقل.
وأوضح تركي خلال لقاء له عبر قناة “المجد الفضائية”، أن والده تعرض لأربع محاولات اغتيال على يد سجناء، والمحامون على علم بها، مبيناً أنه يخشى من أن تكون طريقة غير مباشرة للتخلص من والده بحيث تكون على يد سجناء.
وأشار إلى أن الدافع وراء محاولة اغتيال والده يرجع للتشويه الذي يقوم به السجانون، مضيفاً أنه تنقل بين 4 سجون ووضع في السجن الانفرادي لمدة 5 أشهر، كما أن بيئة الحبس الانفرادي غير صحية لامتلائه بالقاذورات، إضافة إلى تناوله طعاماً غير صحي، ما يشكل خطراً على صحته لإصابته بالسكر.
من جانبها، روت نوره حميدان التركي التي تمكنت من زيارة والدها في السجن قبل أسبوعين، المعاناة التي لقيتها مع أختها أروى للدخول إلى السجن ورؤية والدهما، مبينة أن الدخول كان من أصعب اللحظات عليها.
وأضافت نوره أن والدها بعد رؤيتهما كان يردد الحمد لله؛ حيث لم يكن مصدقاً أنهما أمامه، مشيرة إلى أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي وأصبح جسمه هزيلاً، لكنه كان يردد دائماً: “حميدان بخير ما دام ربي معي”.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنها علمت من والدها أنهم كانوا يسلطون المساجين عليه، واتهموه بالتحرش بالأطفال بخلاف التهمة الموجهة له حتى لا يسلم من بطش السجانين، مضيفة أنه طالب بإيصال قضيته؛ لأنه لم يعد قادراً على التحمل.
يذكر أن حميدان التركي يقضي عقوبة الحبس في الولايات المتحدة منذ شهر يونيو عام 2005، بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.
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