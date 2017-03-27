ذكر المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة ستصدر يوم الأربعاء المقبل 300 فاتورة ترتبط بأكثر من 200 أرض خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأوضح المديهيم وفقا لـ”الاقتصادية” أن سبب زيادة عدد الفواتير عن عدد الأراضي هو وجود أكثر من مالك للأرض الواحدة.
وأضاف أن الوزارة عملت سابقاً على فرز وتقييم جميع الأراضي الخاضعة للنظام في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.
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