كشف مقطع فيديو عن سيارة تسير بدون سائق على أحد طرق جدة، وهي من نوع مرسيدس بنز إس 600 مايباخ موديل 2017.
وأظهر المقطع صاحب السيارة جالسًا في مقعد الراكب، فيما جلس صديقه في المقعد الخلفي، أما مقعد السائق فكان خاليًا، حيث سارت السيارة بالقيادة الذاتية الكاملة.
وقطعت السيارة مسافة طويلة على طريق الملك عبدالعزيز بجدة وهي تسير بالقيادة الذاتية، دون تدخل من صاحبها، الذي جلس يحتسي مشروبًا، وأخذ يشرح لصديقه كيفية عمل السيارة، وماذا تفعل إذا اقتربت منها سيارة أخرى، أو تجاوزتها.
وفق “أخبار 24”.
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