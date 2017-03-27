قالت هوازن ميرزا، المحاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز، إن قضية تعدد الزوجات نزلت بالقرآن الكريم ومسلم بها، عارضة فكرة إنشاء أكاديمية تعمل على تأهيل الشباب للزواج بـ 3 زوجات.
وأوضحت، في برنامج “اتجاهات” على قناة “خليجية”، أنها تتبنى فكرة تزويج شاب غير متزوج يكون عمره بين 25-35 سنة، بـ 3 نساء، هن آنسة ومطلقة وأرملة، خلال شهر واحد، يفصل بين كل زوجة والأخرى 10 أيام.
وأضافت أن الزواج لن يتم إلا بعد حضور الزوج في أكاديمية ستنشئها هي، تسمى “أكاديمية زواج”، قالت إنها تشبه “ستار أكاديمي”، لكنها تختلف عنها في أشياء كثيرة، تتضمن دراسة وورش عمل، ومعايير معينة تقيس احتمالية النجاح من عدمه إذا تزوج الشاب بهذه الطريقة.
وأشارت إلى أن الأكاديمية سيكون بها نخبة من الاستشاريين النفسيين المتخصصين في أمور الزواج، وتعمل على التوافق بين الشاب الراغب في الزواج وخوض تجربة التعدد، وبين النساء اللائي يرغبن في الزواج، على أن يحضروا إليها فقط 3 مرات في الأسبوع.
وبينت أن الشاب والنساء الثلاث لا بد أن يوافقوا على المبدأ وكذلك أهاليهم، ويستمروا في الأكاديمية لمدة 6 أشهر، مع مراعاة المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون الشاب قادرا على الإنفاق على 3 أسر هن زوجاته، ولو نجح الزوج في التجربة، سيتم تزويجه الزوجة الرابعة مجانًا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج