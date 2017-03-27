دعا عضو بمجلس الشورى وزارة الصحة إلى إنشاء هيئة جديدة، يكون هدفها جمع بقايا الأدوية المستعملة من المواطنين وإعادة تدويرها مرة أخرى؛ بغرض الاستفادة منها والحفاظ على البيئة والمواطن.
وأوضح عضو الشورى اللواء عبدالهادي العمري وفقاً لـ”الحياة”، أن الهدف من الهيئة هو الحفاظ على كميات الأدوية المصروفة للمواطنين وغير المستعملة من جانبهم والحد من المخلفات الصحية الضارة على الصحة، لافتاً إلى أن التجربة مُطبقة بالفعل بواسطة مجموعة من الأكاديميين في المجال الصحي بالمملكة من خلال جمعية غير رسمية بجهود شخصية حققت نجاحات كبيرة.
وشدد العمري على أن العديد من الدول تعمل على الاستفادة من إعادة تدوير الأدوية دون اللجوء إلى حرقها أو طمرها أو وضعها كمخلفات، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستحقق الكثير من النجاحات في مجالي الصحة ونظافة البيئة.
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