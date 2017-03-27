كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن اعتزام الوزارة تسليم 13 ألف فيلا سكنية للمواطنين في 13 منطقة قريباً، لافتاً إلى وجود مخطط لتسليم 110 آلاف وحدة سكنية للمواطنين خلال ثلاث سنوات فقط.
وأوضح “الحقيل” وفقاً لـ”عكاظ”، أن المنتجات السكنية المُعتزم تسليمها خلال السنوات المقبلة سيكون بينها 70 ألف وحدة وقطعة بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 290 فيلا سكنية في الخرمة، مبيناً أن خطة الإسكان تهدف إلى تنفيذ سلسلة مشاريع سكنية تضم 280 ألف منتج سكني.
ولفت إلى أن الاعتراضات التي تلقتها الوزارة من مستحقي المنتجات السكنية قليلة جداً ويتعلق غالبيتها بـ”رداءة المُنتج السكني”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج