روى باحث قصة متحف القهوة السياحي الموجود بمدينة الأحساء، والذي يحكي تاريخ ظهور القهوة ودخولها المملكة، والطرق التي اتبعت لطحنها وتحميصها حتى أصبحت بالشكل الذي نتناوله اليوم.
وأوضح الباحث عبدالله الهجرس وفقاً لـ “العربية”، أن القهوة اكتشفت منذ القرن الخامس، ودخلت إلى الجزيرة العربية عن طريق مكة المكرمة من خلال الحجاج.
وأضاف الهجرس أن متحف القهوة بالأحساء والذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يوضح أسرار وطرق تحميص وطحن أشهر مشروب في العالم، كما يضم معملاً ومختبراً لإجراء البحوث العلمية لجميع أنواع القهوة وكيفية تصنيعها، وهناك ركن خاص بالكبريت الذي استخدم بمختلف مناطق العالم لإعدادها.
وأشار إلى أنه بدأ منذ عام 1418 هـ بجمع مقتنيات إنشاء القهوة وتسليط الضوء على تاريخها وضم أدوات يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام ومن هنا جاءت فكرة المتحف، مبيناً أن به أيضاً مجلساً شعبياً خارجياً للضيافة.
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