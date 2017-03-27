سجّل السجين السعودي حميدان التركي رسالة صوتية “مؤثرة” بعد زيارة ابنتيه “نوره” و”أروى” له في السجن بالولايات المتحدة الأمريكية، معبراً عن شكره لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن لتذليل كل العقبات.
وقال الحميدان في تسجيل صوتي “مؤثر” إن رؤية ابنتيه نوره وأروى خففت عنه آلام السجن وقسوته، معبراً عن فرحته بلقائه بابنتيه وما خالط ذلك من الدموع والاشتياق لهما، مؤكداً لهما أن ثقته بالله أكبر من جدران السجن.
يشار إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن قد مكنت نوره وأروى حميدان التركي من زيارة والدهما في محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقضي عقوبة اعتقاله منذ يونيو 2005؛ بسبب إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.
وفق “أخبار 24”.
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