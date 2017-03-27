قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن إيقاف الخدمات عن المؤسسات أو الأفراد، لا يمنعهم من عمل بعض الإجراءات اللازمة لهم، كإضافة الزوجة والأبناء واستخراج الهويات الوطنية.
وأوضحت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن إيقاف الخدمات لا يمنع من إضافة الزوجة أو إضافة الأبناء واستخراج شهادات ميلاد لهم، ولا يمنع كذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة وللأبناء.وفق “أخبار 24”.
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