كشف الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن خصخصة الأندية السعودية ستبدأ خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر مقبلة، وستكون البداية بأربعة أندية تقريباً من بين الـ14 نادياً، مع الأخذ بالاعتبار الفرق الصاعدة والهابطة نهاية الموسم.
جاء ذلك خلال لقاء سموه المفتوح مع المشاركين في فعاليات الملتقى الجماهيري الأول الذي اختتم الْيَوْمَ السبت في مدينة الرياض بتنظيم من هيئة الرياضة على مدى ثلاثة أيام ، مؤكداً أن هذه الفعالية ستقام بشكل سنوي.
واستمع الأمير عبدالله بن مساعد خلال اللقاء بالمشاركين الـ140 الذين يمثلون 14 نادياً من دوري جميل، إلى آرائهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات من شأنها أن تساعد على صناعة رياضة احترافية ومتكاملة.
وحول إمكانية إنشاء أستاد رياضي بمدينة الأحساء، لفت سموه أن هذا الأمر تجري دراسته ويعد من أولوليات الهيئة، وذلك لكثرة الأندية المنافسة.وفق “أخبار 24”.
وحول الحاجة لوجود ملعب مشابه لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في مدينة الرياض قال: “ندرس عدة خيارات من بينها تحسين أحد الملعبين الحاليين (الملك فهد – الأمير فيصل ) أو أي خيارات أخرى مماثلة”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج