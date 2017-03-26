أكد حسن الناقور عضو شرف نادي الهلال بأنه يهدف بأن يكون أحد أكبر المستثمرين في نادي تشلسي الانكليزي خلال الفترة القادمة .
واشار الناقور خلال حديثة المطول مع صحيفة مالجا البريطانية انه يملك علاقة كبيرة مع مالك تشيلسي الحالي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وخاصة بأنهما يشتركا في نفس الرؤية من خلال جعل تشلسي يملك أكبر قاعدة جماهيرية على مستوى العالم . وأضاف : تشلسي كان يركز على الأسواق الآسيوية والأمريكية فقط مهملاً منطقة الشرق الأوسط ولكن الرؤية تغيرت منذ تولى أبراموفيتش في عام 2004 حيث توسعت قاعدة مشجعي تشيلسي عند العرب بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبدأ تشيلسي في الهيمنة على القاعدة الجماهيرية في الشرق الأوسط، ونأمل بأن يكون الحضور بشكل اوسع هناك مع تقديم دورات تدريبية في المستقبل القريب .
واوضح : تشلسي اصبح له شعبية كبيرة في السعودية ويرجع ذلك أساساً الى إنشاء تشيلسي في السعودية وفتح اثنين من المقاهي في الرياض حيث يمكن للمشجعين مشاهدة جميع الألعاب و شراء البضائع ليصبح تشلسي من أنجح الاندية في السعودية كما نهدف لتوسع في الخليج والدول العربية بشكل أكبر .
وافاد بأن المدرب خوسيه مورينيو يعد من واحد من أفضل مدربي كرة القدم في العالم لكن موسمه السيئ مع تشلسي لا يعني بأنه مدرب سيئ .
وقال الشرفي في نادي الزعيم : قلبي معلق بنادي الهلال السعودي واعشقه بشكل كبير ولا انسى الفترة التي قضيتها معهم خلال الاربع سنوات الماضية وكنت كمستثمر فيه وأنا مدين للأمير عبد الرحمن بن مساعد الذي أعطاني الفرصة لقضاء أفضل أربع سنوات من حياتي مع” الزعيم ” وهو اللقب الذي أعطي لأطول فريق في السعودية لكونه الاكثر فوزاً بالألقاب في السعودية و القارة الآسيوية.وفق “النادى”.
وكشف الناقور بأنه يطمح بأن يكون مالكا للهلال خاصة بعد أن قدمت الحكومة السعودية خططا مستقبلية لخصخصة فرق كرة القدم. وحول امكانية رؤية لاعبين سعوديين في الدوري الانجليزي أكد الناقور بأن هذا الامر غير مستبعد وذلك كون قد سبق ان خاض النجم سامي الجابر فترة احترافية في الدوري الانجليزي مع فريق ولفرهامبتون مشيراً بان عقود اللاعبين السعوديين هي مغرية جداً داخل السعودية وأنهم لا يهدفوا لكسب المال في المقام الاول بل لتطوير أنفسهم ويعد الدوري الانجليزي هو الافضل في العالم من حيث التقنية والأعمال والمنافسة والإثارة .
واشار ان هناك لاعبين سعوديين يتمتعون بجودة عالمية ومهارات عالية ويمكنهم التفوق في أوروبا ومنهم ياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد .
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